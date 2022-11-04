Запрет начнет действовать 5 декабря.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Великобритания приняла решение запретить другим странам пользоваться услугами ее компаний для транспортировки российской нефти.

Об этом заявил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Ганта. По информации Reuters, речь идет о нефти, которая будет куплена по цене выше установленного западными правительствами ценового потолка.

Ганта отметил, что новое ограничение необходимо для того, чтобы российские власти получали как можно меньше средств для финансирования войны против Украины.

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"Мы запретили импорт российской нефти в Соединенное Королевство и достигаем значительного прогресса в его полном прекращении", - сказал он.

Запрет начнет действовать 5 декабря.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

3 ноября 2022 года страны G7 и Австралия согласовали установление предельной цены на российскую нефть.

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