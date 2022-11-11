Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых регионах Украины, особенно в Киеве.

С 10 октября Россия совершила серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к значительным повреждениям электростанций и других объектов энергетики.

Как сообщают в британской разведке, российские удары по этой инфраструктуре имеют непропорциональное влияние на гражданское население, неизбирательно влияя на такие важные функции, как здравоохранение и отопления.

Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых регионах Украины, особенно в Киеве.

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В Минобороны Британии отмечают, что продолжающаяся деградация электросетей из-за российских ударов почти наверняка будет иметь последствия для взаимосвязанных систем водоснабжения и отопления, которые украинцы почувствуют зимой.

"Постоянное предоставление приоритета критической национальной инфраструктуре над военными целями решительно свидетельствует о намерении России ударить по моральному духу гражданского населения", - отмечают в британской разведке.

Удары россиян по объектам энергетики

Как сообщал УНИАН, украинская энергетическая система подверглась ряду массированных ударов российских оккупантов в октябре и ноябре. Эксперты утверждают, что сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Из-за этого в Украине начали вводиться веерные отключения света для уменьшения нагрузки на энергосистему. Украинцев просят минимизировать использование электроэнергии.

В последние дни графики плановых отключений электроэнергии применяются в регионах, где энергосеть получила наибольшие повреждения. Речь идет о Киеве и семи областях (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской).

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