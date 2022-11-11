Все из-за того, что ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины.

В Киеве сегодня, 11 ноября, вводят экстренные отключения света в значительных объемах из-за новых ночных атак на энергообъекты Украины. Поэтому обнародованные графики не будут работать.

Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. "Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", - написал он в Facebook.

В комментариях Коваленко уточнил, что ограничение потребления возможно во всех районах столицы. Стабилизационные графики отключений в Киевской области также пока не действуют.

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Также экстренные отключения, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", будут в Киевской области, написали в ДТЭК "Киевские региональные сети".

Графики отключения света в Украине и причины блекаута

Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. По предварительным оценкам, уже разрушены или повреждены 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставку электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждане просят минимизировать использование электроэнергии.

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