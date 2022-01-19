Доля поставок электричества из Беларуси выросла в 5 раз, а из России импорт возобновился.

Украина в январе-декабре 2021 года существенно нарастила затраты на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, в целом расходы на импорт электроэнергии в Украину сократились до 87,34 млн долл. со 131,6 млн долл. годом ранее.

Большая часть – 51,3%, или 44,8 млн долл., - пришлась на поставки из Беларуси, 29,6 млн долл. (33,9%) - из Словакии, 6,2 млн долл. - из России (7,2%) и 6,5 млн долл. (7,5%) – из других стран.

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При этом годом ранее основными источниками затрат на покупку электричества были Словакия и Венгрия. Беларусь в 2020 году составляла только 9% затрат на электричество, а в России электроэнергия не закупалась вообще.

Кроме того, сообщается, что Украина по итогам 2021 года на 8,3% сократила выручку от поставок электроэнергии в другие страны, получив 256,9 млн долл.

Так, 51,4% (95,5 млн долл.) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 25,2% (64,8 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 23,7% (61 млн долл.) – на Румынию. В другие страны экспорт составил 35,4 млн долл.

Экспорт электроэнергии:

Украина в 2020 году сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с 2019 годом на 25,9% - до 280,8 млн долл.

Расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам 2020 года выросли на 8,4% - до 131,6 млн долл.

1 февраля 2021 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период. Поставки осуществлялись в феврале, марте, апреле и мае.

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила до ноября импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии.

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