События, произошедшие в Казахстане, могут отразиться на Украине, в частности на украинской энергетике.
Об этом в интервью УНИАН заявил глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
По словам эксперта, влияние России на Казахстан существенно повысилось.
"Прежде всего, нужно исходить из того, что влияние России на Казахстан существенно повысилось. И это, в принципе, может отразиться и на Украине. Нельзя гарантировать, что так и произойдет. Ведь (по крайней мере пока) достаточно большая доля самостоятельности в действиях Казахстана сохраняется. Но что будет в дальнейшем - спрогнозировать сложно. Многое зависит от того, каким будет новое правительство этой страны и как оно будет вести, в том числе, энергетическую политику", - отметил Униговский.
В то же время, эксперт напомнил о том, что существуют риски с поставками нефтепродуктов из Казахстана.
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"В первую очередь, речь должна идти о поставках пропан-бутана или сжиженного газа. Доля Казахстана на украинском рынке в этой сфере - 27%. В последнее время показатель даже вырос. Учитывая, что на 180 дней в Казахстане введено госрегулирование цен на энергетические продукты, это может повлиять на сокращение поставок. То есть, есть тенденции настораживающие", - заявил Униговский.
Также эксперт отметил, что большого сокращения поставок казахских энергоресурсов быть не должно.
"Казахстан нуждается в притоке валюты. В этой связи я не вижу вероятности особо большого сокращения поставок казахских энергоресурсов. На сегодня, по данным Госстата, они составляют примерно 66% в импорте из Казахстана в Украину", - отметил эксперт.
Протесты в Казахстане:
- 2 января 2022 года в Казахстане начались массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
- Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
- Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
- В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.
- По состоянию на 10 января с начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.