Существуют риски с поставками нефтепродуктов из Казахстана.

События, произошедшие в Казахстане, могут отразиться на Украине, в частности на украинской энергетике.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По словам эксперта, влияние России на Казахстан существенно повысилось.

"Прежде всего, нужно исходить из того, что влияние России на Казахстан существенно повысилось. И это, в принципе, может отразиться и на Украине. Нельзя гарантировать, что так и произойдет. Ведь (по крайней мере пока) достаточно большая доля самостоятельности в действиях Казахстана сохраняется. Но что будет в дальнейшем - спрогнозировать сложно. Многое зависит от того, каким будет новое правительство этой страны и как оно будет вести, в том числе, энергетическую политику", - отметил Униговский.

В то же время, эксперт напомнил о том, что существуют риски с поставками нефтепродуктов из Казахстана.

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"В первую очередь, речь должна идти о поставках пропан-бутана или сжиженного газа. Доля Казахстана на украинском рынке в этой сфере - 27%. В последнее время показатель даже вырос. Учитывая, что на 180 дней в Казахстане введено госрегулирование цен на энергетические продукты, это может повлиять на сокращение поставок. То есть, есть тенденции настораживающие", - заявил Униговский.

Также эксперт отметил, что большого сокращения поставок казахских энергоресурсов быть не должно.

"Казахстан нуждается в притоке валюты. В этой связи я не вижу вероятности особо большого сокращения поставок казахских энергоресурсов. На сегодня, по данным Госстата, они составляют примерно 66% в импорте из Казахстана в Украину", - отметил эксперт.

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