Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы.

Украина с 1 апреля больше не транзитирует газ в Румынию, поскольку этот объем поставок идет через российский газопровод "Турецкий поток-2".

Об этом в Facebook сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

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"С 1 апреля поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток-2". Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы", - написал он.

Макогон напомнил, что постепенно "Газпром" уменьшает транзит через Украину. Так, после запуска "Турецкого потока" 1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел с украинской ГТС на новые газопроводы.

"Если будут завершено продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет транзит в Венгрию тоже через "Турецкий поток-2". Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно", - пояснил глава компании.

Макогон также подчеркнул важность недопущения завершения строительства "Северного потока-2", поскольку, помимо потери доходов от транзита, это важный элемент энергетической и военной безопасности Украины.

«Турецкий поток»

«Турецкий поток» - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию в обход Украины. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд кубометров газа в год, что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м год).

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Анна Бредихина