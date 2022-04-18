Энергоатом провел переговоры по закупкам урана с Urenco

Украинская компания "Энергоатом" больше не будет покупать обогащенный уран у Российской Федерации. Новым основным поставщиком может стать британская компания Urenco

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энерготом".

По словам главы компании Петра Котина, прошли переговоры с ответственными руководителями URENCO Group. При этом он заверил, что сотрудничество со Россией, в том числе закупка российского уранового концентрата, для Украины неприемлемо. Именно поэтому Энергоатом намерен увеличить закупку у Urenco.

Справка УНИАН. Британская компания URENCO Group занимается обогащением урана по технологии газовых центрифуг для дальнейшего использования на АЭС. У компании есть мощности по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Топливо для атомных Urenco поставляет в 15 стран мира, а ее доля на мировом рынке составляет около 29%.

При этом треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальное – немецким энергетическим компаниям E.ON и RWE в равных долях.

Как ранее сообщал УНИАН, эмбарго США на российское топливо не предусматривает запрет на импорт урана, поскольку его поставки критически важны для американских АЭС. Примерно половина урана поступает в США из России, Казахстана и Узбекистана.

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