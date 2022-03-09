Примерно половина урана поступает в Соединенные Штаты из России, Казахстана и Узбекистана.

Эмбарго США на российское топливо не предусматривает запрет на импорт урана, поскольку его поставки критически важны для американских АЭС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Примерно половина урана поступает в Соединенные Штаты из России, Казахстана и Узбекистана.

Пока США не производят и не перерабатывают уран, хотя несколько компаний заявили агентству о желании возобновить производство внутри страны в случае заключения долгосрочных контрактов на поставку.

В опубликованном Белым домом документе по эмбарго на российское топливо и в самом деле не упоминается уран, обращает внимание агентство.

Накануне американский президент Джо Байден заявил о введении полного запрета на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2021 году США импортировали из России в среднем около 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в месяц, что составляет около 8% импорта жидкого топлива в США.

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