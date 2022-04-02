Новые ограничения не позволяют компании Shell покупать российский газ за рубли.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков жалуется, что из-за британских санкций, введенных против "Газпромбанка", компания Shell не сможет рассчитаться за голубое топливо.

Об этом он заявил в комментарии пропагандистскому ТАСС.

"Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!" - сказал ТАСС представитель Кремля.

Как отмечает агентство, таким образом Песков прокомментировал введение санкций против "Газпромбанка".

Новые ограничения не позволяют британской компании покупать российский газ за рубли.

Ранее Bloomberg писало, что Shell, вероятнее всего, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.

24 марта Лондон ввел новый пакет санкций против РФ из-за развернутой россиянами войны в Украине.

Под ограничения попал, в том числе, "Газпромбанк", по которому проходят "газовые" платежи в Европе на счета России.

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