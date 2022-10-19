По его словам, все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения.

Завтра, 20 октября, в Киеве начнут отопительный сезон.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения", - отметил он.

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По словам Кличко, в сложных условиях военного положения в Киеве осуществили все необходимые подготовительные работы.

"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", - рассказал мэр.

Он отметил, что решение о старте отопительного сезона было принято прежде всего из-за погодных условий: постепенного похолодания и низкой температуры ночью.

"Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения", - подчеркнул Кличко.

Городской голова уточнил, что учреждения социальной сферы начали подключать раньше - по индивидуальным заявкам.

Он добавил, что многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.

Отопительный сезон во время войны в Украине

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. В результате массированного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов, 9 ракет попало в объекты критической инфраструктуры.

13 октября российские оккупанты обстреляли беспилотниками Макаровскую громаду в Киевской области, ударили по инфраструктурному объекту.

15 октября оккупанты снова нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области, в результате этого обстрела значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

18 октября в результате обстрела оккупантов поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

Местных жителей призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 17:00 до 23:00.

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