Завтра, 20 октября, в Киеве начнут отопительный сезон.
Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.
"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения", - отметил он.
По словам Кличко, в сложных условиях военного положения в Киеве осуществили все необходимые подготовительные работы.
"Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", - рассказал мэр.
Он отметил, что решение о старте отопительного сезона было принято прежде всего из-за погодных условий: постепенного похолодания и низкой температуры ночью.
"Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения", - подчеркнул Кличко.
Городской голова уточнил, что учреждения социальной сферы начали подключать раньше - по индивидуальным заявкам.
Он добавил, что многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.
Отопительный сезон во время войны в Украине
Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. В результате массированного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов, 9 ракет попало в объекты критической инфраструктуры.
13 октября российские оккупанты обстреляли беспилотниками Макаровскую громаду в Киевской области, ударили по инфраструктурному объекту.
15 октября оккупанты снова нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области, в результате этого обстрела значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.
18 октября в результате обстрела оккупантов поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы.
Местных жителей призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в период с 17:00 до 23:00.