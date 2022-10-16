В городе к отоплению уже подключили лечебные учреждения.

В жилых домах Харькова отопление включат, когда будут соответствующие погодные условия.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Городской голова отметил, что коммунальные предприятия города очень тщательно подготовились к отопительному сезону.

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"Мы переложили почти 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные", – отметил Терехов.

Также он отметил, что, к сожалению, ход этого отопительного сезона не будет зависеть от городской власти и будет очень сложным.

Он напомнил, что в жилых домах отопление включат, когда будут соответствующие погодные условия.

"Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможное, чтобы его пройти, чтобы у людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены", – убеждает Терехов.

Россияне уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины: каким будет отопительный сезон в этих условиях

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские военные за три дня массированных ракетных обстрелов территории Украины повредили 28 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны. Удары наносились как по генерации, так и по распределению электроэнергии.

Шмигаль отметил, что эта зима будет тяжелой и призвал тщательно готовиться. Он призвал украинцев запасаться теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками на случай отсутствия энерго- и теплоснабжения вследствие возможных массированных ракетных обстрелов.

Шмигаль подчеркнул, что Кабмин вместе с местными властями накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование и обеспечивают ремонты поврежденной инфраструктуры.

По состоянию на 12 октября готовность к отопительному сезону по стране составляла более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Минимальная допустимая температура в домах украинцев в течение отопительного сезона составит 16 градусов, а средняя - 18 градусов.

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