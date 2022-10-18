На место взрыва направлялись все службы, отметил мэр.

В Деснянском районе Киева во вторник утром, 18 октября, прогремели взрывы.

Поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация - позже", - отметил он.

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В сети сообщают, что после взрыва случился масштабный пожар, возникли перебои с электроснабжением.

По предварительным сведениям, российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщили в Офисе президента Украины.

Массированные атаки России на Киев - важные новости

Россия 10 октября утром осуществила атаки на ряд областей Украины, в частности, на Киевскую. В Киеве было несколько "прилетов". В результате массированного удара по Украине погибли 20 человек, было повреждено 205 различных объектов, в том числе инфраструктурные и жилые.

Из-за повреждения объектов инфраструктуры возникли проблемы с электроснабжением. Украина даже прекратила экспорт электроэнергии.