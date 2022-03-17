В Киевской области электроснабжение восстановлено около 30 тысячам, в Харьковской - 1 тысяче, в Донецкой - 912 потребителям.

За минувшие сутки электроснабжение восстановлено более 32 тысячам абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение более 32 тысячам абонентов: в Киевской области - около 30 тысячам, в Харьковской - 1 тысяче, в Донецкой - 912 потребителям. Также удалось запитать 90 тысяч потребителей на Сумщине, однако на утро электроснабжение было вновь отключено. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в других областях", - рассказали в пресс-службе, добавив, что по состоянию на 17 марта восстановлено газоснабжение 2888 потребителям.

Кроме того, из-за повреждения в результате боевых действий обесточенными остаются более 1429 населенных пунктов - всего более 846 тысяч потребителей, а без газоснабжения - более 273 тысяч потребителей.

Также в министерстве отметили, что энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимых диапазонах.

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