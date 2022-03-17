За минувшие сутки электроснабжение восстановлено более 32 тысячам абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.
"За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение более 32 тысячам абонентов: в Киевской области - около 30 тысячам, в Харьковской - 1 тысяче, в Донецкой - 912 потребителям. Также удалось запитать 90 тысяч потребителей на Сумщине, однако на утро электроснабжение было вновь отключено. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в других областях", - рассказали в пресс-службе, добавив, что по состоянию на 17 марта восстановлено газоснабжение 2888 потребителям.
Кроме того, из-за повреждения в результате боевых действий обесточенными остаются более 1429 населенных пунктов - всего более 846 тысяч потребителей, а без газоснабжения - более 273 тысяч потребителей.
Также в министерстве отметили, что энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимых диапазонах.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
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- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- В Сумах идут ожесточенные бои. Город и область находятся на грани гуманитарной катастрофы.
16 марта Украина стала членом "энергетического Евросоюза", объединив свою энергосистему с энергосистемой континентальной Европы.