24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото ua.depositphotos.com

За минувшие сутки электроснабжение восстановлено более 32 тысячам абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Facebook.

"За прошедшие сутки восстановлено электроснабжение более 32 тысячам абонентов: в Киевской области - около 30 тысячам, в Харьковской - 1 тысяче, в Донецкой - 912 потребителям. Также удалось запитать 90 тысяч потребителей на Сумщине, однако на утро электроснабжение было вновь отключено. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и в других областях", - рассказали в пресс-службе, добавив, что по состоянию на 17 марта восстановлено газоснабжение 2888 потребителям.

Кроме того, из-за повреждения в результате боевых действий обесточенными остаются более 1429 населенных пунктов - всего более 846 тысяч потребителей, а без газоснабжения - более 273 тысяч потребителей.

Также в министерстве отметили, что энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимых диапазонах.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
  • В Сумах идут ожесточенные бои. Город и область находятся на грани гуманитарной катастрофы.

  • 16 марта Украина стала членом "энергетического Евросоюза", объединив свою энергосистему с энергосистемой континентальной Европы.