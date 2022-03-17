По словам Владимира Кудрицкого, это то же самое, что запускать космические корабли в космос с помощью катапульты.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, соединение энергосетью Запорожской АЭС с Крымом технически невозможно.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Присоединение чего-то к Крыму, в частности ЗАЭС, - это, с технической точки зрения, история из разряда о запусках космических кораблей в космос с помощью катапульты. Нет такой линии, которая называется "ЗАЭС-Крым", то есть они не связаны непосредственно сетевой инфраструктурой. Выдать что-то в Крым с ЗАЭС и до синхронизации (с энергосетью Европы) было технически невозможно, и сейчас, после нашей синхронизации, это тем более технически невозможно", - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что если такие планы у противника есть, то они абсолютно невыполнимы.

Россия захватила Запорожскую АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские военные захватили Запорожскую АЭС.

10 марта в "Энергоатоме" сообщили, что на всех шести энергоблоках ЗАЭС работает украинский персонал, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Сотрудники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов.

Сейчас в сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта был выведен в аварийный ремонт энергоблок №6, поскольку его повредили обстрелы оккупантов.

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