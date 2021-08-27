Меньше половины производителей тепла, получавших газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне, заключили новые трехлетние соглашения на закупку газа.

Из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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"Нафтогаз Трейдинг" обращается к теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными с просьбой ускорить подачу соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа. Местным органам власти и другим владельцам предприятий теплоснабжения важно вовремя принять все необходимые решения и взять на контроль контрактирование объемов газа, необходимых для своевременного начала и стабильного прохождения отопительного сезона", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с компанией "Нафтогаз Трейдинг" заключили 493 производителя тепла. Это примерно 45% предприятий, получавших газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне. Сейчас в "Нафтогаз Трейдинг" для заключения трехлетних контрактов обратилось 572 предприятия ТКЭ и ОСМД.

Сообщается, что кроме Волынской области, в которой имеют договоры все 7 предприятий, производящих тепло и горячую воду и сотрудничавших с "Нафтогазом" в прошлом году, в первую тройку лидеров по динамике заключения сделок вошли Хмельницкая и Черкасская области. Там 96,3% и 76,9% предприятий, которые традиционно сотрудничают с "Нафтогазом", уже заключили контракты на закупку газа.

Наилучшую динамику на этой неделе продемонстрировала Киевская область, где появилось три новых контрагента. По два клиента заключили соглашения с "Нафтогаз Трейдингом" в Харьковской и Хмельницкой областях, по одному - в Запорожской, Львовской, Одесской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве.

Перечень регионов с низкими показателями договорной работы с "Нафтогаз Трейдингом" остался без изменений: Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Одесская области. Там количество сделок не превышает трети от потенциально возможных.

В компании напомнили, что сейчас цена на природный газ на международных рынках продолжает расти. Спотовая цена газа в Украине более чем в два раза превышает предложение от "Нафтогаза" в рамках трехлетних контрактов для ТКЭ и ОСМД с собственными котельными.

Отопительный сезон в Украине:

В начале июня 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине отопительный сезон 2021-2022 годов начнется вовремя. По его словам, Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

Автор: Игорь Орел