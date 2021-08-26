В АМКУ проверяют, почему киевлянам прислали странные счета за отопление.

Антимонопольный комитет Украины заявил о многочисленных жалобах со стороны киевлян, на странные счета за отопление, выставленные летом.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

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"В Антимонопольный комитет Украины поступают многочисленные обращения киевлян относительно начисления им в платежках КП "Киевтеплоэнерго" дополнительных сумм за прошлый период, основанием для чего, якобы, стали рекомендации АМКУ. При чем перерасчет в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего обоснования оснований для этого", - отметили в АМКУ.

Как отметили в АМКУ причины таких действий КП сейчас проверяются межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

В то же время Комитет отмечает, что новые начисления потребители получили не в результате действий отделения АМКУ, а в результате действий/бездействия КП "Киевтеплоэнерго".

"Оно без заключения новых договоров с потребителями, осуществляло начисления по новой Методике распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 № 315. Эти действия могут содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке", отметили в АМКУ.

Счета за отопление летом:

В середине августа 2021 года в Киеве начали выставлять счета на оплату отопления.

В центре коммунального сервиса отметили, что данный платеж является рекомендованным и не подлежит обязательной оплате.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства УНИАН также сообщили, что указанная в платежках сумма является рекомендованной.

Прогноз по отопительному сезону:

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

С октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательства НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что для прохождения отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для нужд теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

4 августа 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом отопительном сезоне размер платежек за отопление и горячую воду будет зависеть от решений местных властей.

Автор: Елена Коваленко