Энергетики смогут провести ремонт энергосистемы в ближайшее время, если не будет обстрелов и новых разрушений.

Аварийные отключения света в Украине продлятся еще две недели.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в центральных и северных регионах наблюдается большой дефицит электроэнергии. Сбалансировать систему трудно, так как люди начинают заниматься всеми домашними делами в промежутках между отключениями.

Он добавил, что энергетики смогут провести ремонт энергосистемы в ближайшее время, если не будет обстрелов и новых разрушений.

Видео дня

Отключение света в Украине - что известно

Рашисты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября. Правительство Украины призвало население экономно рассходовать электроэнергию.

По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Киевские власти готовятся к эвакуации жителей столицы в случае полного прекращения электроснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: