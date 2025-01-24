Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти является путем к глобальной безопасности, заявил Ермак.

Цену на российскую нефть нужно зафиксировать на уровне 30 долларов за баррель. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти является путем к глобальной безопасности. Ермак также выразил поддержку стремлению президента США Дональда Трампа по снижению цен на нефть.

"Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену на 30$. Мы полностью поддерживаем Президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть. Потому что следствием этого будет обвал российских возможностей финансировать войну", – констатировал руководитель ОП.

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Снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что более низкие цены на нефть на мировом рынке будут способствовать завершению войны РФ против Украины. В этом контексте он сказал, что страны ОПЕК и в частности Саудовская Аравия, должны снизить цены.

"Я удивлен, почему они этого не сделали еще до выборов [президента США]. Если бы цена снизилась, то война России против Украины быстро бы закончилась. Пока цены будут высокими, война будет продолжаться", – акцентировал Трамп.

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