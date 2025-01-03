Весной прошлого года SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт с Украиной.

Украина будет и дальше получать электроэнергию из Словакии. Местный оператор системы передачи электроэнергии будет соблюдать условия договора.

Издание irozhlas пишет, что оператор системы передачи в Словакии, государственная компания SEPS, обеспечит поставки электроэнергии в Украину в рамках чрезвычайной помощи в соответствии с действующим договором. Словацкая компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме.

Весной прошлого года SEPS продлила еще на 12 месяцев контракт, по которому она может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую систему.

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За первые 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в 3,5 раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.

Аналитик Юзеф Бадида заявил, что искусственное ограничение поставок электроэнергии из Словакии за границу, скорее всего, нарушит европейское и словацкое законодательство.

Бывший министр экономики Словакии Карел Гирман ранее заявлял, что электроэнергию в Украину продают трейдеры, а не государство. Он утверждал, что в случае прекращения поставок электроэнергии в Украину Словакия окажется втянутой в конфликт внутри ЕС.

Угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину

Киев вынужден импортировать электроэнергию из соседних стран из-за ударов российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.

В последние дни премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожал Киеву ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии, в ответ на прекращение транзита российского газа через Украину после истечения срока действия контракта между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

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