Министр энергетики Украины объяснил, почему не стоит со страхом воспринимать угрозы Фицо.

Украина не обеспокоена из-за угроз Словакии прекратить экспортные поставки электроэнергии из-за окончания транзита российского газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Я не думаю, что они пойдут на это", - заявил он в интервью Politico, утверждая, что такой шаг "абсолютно противоречит" правилам ЕС.

По словам Галущенко, Украина также обратилась к Европейской комиссии с просьбой начать официальные консультации по этому вопросу. При этом компенсировать "потерянную" электроэнергию Украина сможет благодаря импорту из Польши и Румынии.

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"Если "цель - заставить Украину страдать", то в данной ситуации это не сработает", - подчеркнул министр энергетики. В материале также говорится, что и Словакия, и Венгрия несколько месяцев подряд пытаются убедить Украину продлить газовое соглашение, так как якобы прекращение сделки поставит под угрозу безопасность поставок газа в эти страны.

При этом стоит учитывать, что поставки газа через Украину составляют всего около 5 процентов от общего объема импорта ЕС.

СМИ пишет, что риск того, что Словакия столкнется с нехваткой энергии, если сделка закончится, как ожидается, невелик. Страна больше озабочена сохранением доходов, которые она получает от транспортировки и перепродажи российских поставок.

По словам Галущенко, любое отключение электроэнергии нанесет Братиславе дополнительный финансовый удар.

"Мы говорим не о каком-то бесплатном предоставлении электроэнергии - мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим", - сказал он, утверждая, что Словакия может потерять "сотни миллионов долларов" в год от прекращения экспорта. Она также потеряет доступ к потенциально дешевым украинским поставкам электроэнергии в будущем, добавил министр энергетики Украины.

Ситуация с угрозами Фицо - другие новости

Ранее УНИАН сообщал про угрозы Фицо из-за прекращения поставок российского газа в Европу через Украину. "Но кому [есть дело] до Словакии, да, господин Зеленский? Но когда вам что-то нужно, чтобы не замерзнуть зимой, вы тупо кричите", - заявил он.

Кроме того, эксперты объяснили, что может ждать Украину в случае прекращения электроснабжения со стороны Словакии. "Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение", - считает один специалист.

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