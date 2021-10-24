Ранее президент предложил российской стороне увеличить объемы газа, который идет транзитом через Украину.

Вчерашнее предложение президента Владимира Зеленского России по транзиту дополнительных объемов газа со скидкой - это правильный шаг в поддержку Европы.

Такое мнение высказал энергетический эксперт Геннадий Кобаль в эфире телеканала "Украина 24".

Украина, по его словам, таким образом показала добрую волю и желание сотрудничать и поддерживать Европу во время энергетического кризиса.

"Эта ситуация интересна, так как происходит на фоне кризиса в Европе, и на фоне того, что россияне давят на Европу, чтобы быстро провести сертификацию "Северного потока-2". В свою очередь, Украина предлагает уже - без задержек, хоть завтра увеличить вдвое. Сейчас мы поставляем 86 млн (кубометров в сутки - ред.), мы можем поставлять хоть 200 млн транзита завтра... Тем более, чтобы нас не упрекали, что мы хотим воспользоваться сложной ситуацией в Европе, заработать деньги, мы готовы сделать это дешевле в два раза", - сказал Кобаль.

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Эксперт также сомневается, что "Газпром" найдет контраргументы для Европы на предложение украинского президента.

Накануне Украина предложила России скидку на поставку в Европу природного газа. Речь идет об объемах, превышающих договорные 40 миллиардов кубометров в год, которые транспортируются из РФ через украинскую ГТС. По словам президента Зеленского, таким образом Украина хочет облегчить энергетический кризис в регионе. Он уточнил, что скидка может составить 50%.

Транзит газа через Украину

Как сообщал УНИАН, председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно сокращает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

В прошлом году российским "Газпромом" было забронировано 60 млрд куб. м газа через украинскую ГТС, а в этом - 40 млрд кубов "не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составили 18,66 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Автор: Юрий Годован