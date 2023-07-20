В Энергоатоме отметили, что РФ завезла на станцию некомпетентный персонал.

Украинский персонал Запорожской атомной станции отказался выполнять преступный приказ нелегитимного руководства станции по запуску блока №4. Людей заставляют подписывать контракты с Росатомом.

"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с Росатомом, запустить четвертый энергоблок. Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины (ГИЯРУ)", - говорится в сообщении Енергоатома в Telegram.

Отмечается, что в последние недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек персонала ЗАЭС покинули Энергодар и выехали на подконтрольную Украине территорию.

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"Сейчас же оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта. Черничук пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с Росатомом и которым был заблокирован доступ на станцию", - указано в сообщении.

В украинской компании указали, что персонал осознает, что нарушение условий лицензии ГИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

9 июня появилась иформация, что последний энергоблок ЗАЭС выведут в режим "холодного останова", чтобы пруд-охладитель после подрыва Каховскй дамбы не испарялся так быстро. Процесс был успешно завершен.

Но уже 14 июля Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины сообщила, что россияне хотят перевести энергоблок №4 в состояние "горячего останова",что создаст существенные риски для ядерной и радиационной безопасности.

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