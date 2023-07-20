Оккупанты планируют перевести еще один блок ЗАЭС в состояние горячего останова.

В Украине не утихают разговоры о том, что Россия может прибегнуть к теракту на Запорожской АЭС, оккупированной ею с начала полномасштабного вторжения. Ученые и атомщики предупредили, в случае какого сценария аварии на ЗАЭС последствия будут крайне опасными.

В настоящее время один блок ЗАЭС находится в горячем останове с температурой примерно 270 градусов. Ученые предупреждают, что горячий останов создает дополнительные риски для радиационной безопасности в Украине, говорится в статье УНИАН.

Однако для оккупантов один из блоков в горячем останове – это "козырь в рукаве", который они могут использовать в случае существенного продвижения ВСУ на южном направлении, говорят ученые.

Видео дня

"То, что оккупанты сейчас поддерживают в горячем резерве энергоблок, – это игра на нервах, это провокация. Потому что они это могут использовать в любой момент, чтобы повлиять на ход боевых действий. Они будут угрожать что-то испортить на станции", - сказал УНИАН экс-глава Госатомрегулирования Украины, бывший главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Штейнберг.

Он отметил: когда энергоблок находится в режиме с температурой 270 градусов, как при горячем останове, это повышает риски расплавления топлива.

Начальник отделения анализа безопасности АЭС Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк объясняет, что горячий энергоблок атомной станции можно достаточно быстро вывести в режим выработки электроэнергии. При таком сценарии последствия аварии будут совсем других масштабов, в таком случае нельзя говорить об опасности лишь для 30-километровой зоны, как прогнозировали эксперты. А все потому, что возле Запорожской атомной станции нет необходимого количества воды, чтобы охлаждать работающий реактор.

"Учитывая то, что нет воды в Каховском водохранилище, запустить энергоблок - это сознательно идти на аварию", - подытожил Штейнберг.

Риск теракта РФ на Запорожской АЭС

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС украинские власти начали предупреждать, что Россия может прибегнуть к новому теракту - на Запорожской АЭС.

19 июля в ГУР предупредили, что есть вероятность организации в ближайшее время российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции очередной вооруженной провокации, действия захватчиков могут привести к аварии.

В "Энергоатоме" 17 июля заявили, что ситуация на оккупированной россиянами ЗАЭС остается опасной, поскольку оккупанты продолжают минировать станцию.

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины предупреждает о намерении оккупантов перевести еще один энергоблок - №4 - Запорожской АЭС в состояние "горячего останова". Это создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: