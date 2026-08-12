400 ядерных ракет должны быть готовы к запуску в любой момент: США привлекают ИИ

При этом ИИ не получит возможности самостоятельно запускать или управлять ядерными ракетами.

Военно-воздушные силы США ищут систему искусственного интеллекта, которая поможет контролировать состояние и обслуживание старых межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Согласно опубликованной 24 июля заявке, сейчас необходимые данные хранятся примерно в 60 разрозненных системах – от локальных жестких дисков до общих сетевых ресурсов.

Как пишет Defense Romania, единой системы управления этими данными нет, поэтому военным приходится выполнять большой объем работы вручную. В частности, специалисты отслеживают состояние компонентов и определяют, когда их необходимо заменить.

США обязаны постоянно поддерживать 400 межконтинентальных ракет в состоянии готовности к запуску. Поэтому надежность их обслуживания имеет стратегическое значение. Проблема усугубляется тем, что Minuteman III находятся на вооружении с 1970 года и будут эксплуатироваться дольше первоначально запланированного срока. Программа Sentinel, которая должна заменить эти ракеты, столкнулась с многолетними задержками.

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Как ИИ будет помогать военным

Предполагается, что новая система создаст единую цифровую платформу, которая сможет получать данные из разных источников, включая техническую документацию, чертежи и сведения о проведенном обслуживании. Информация будет собираться и отображаться для специалистов практически в режиме реального времени.

Главная задача ИИ – сократить объем ручной работы и упростить контроль за оставшимся ресурсом ракет и их компонентов. Предыдущие попытки создать единую цифровую систему сталкивались с техническими и организационными проблемами.

При этом ИИ не получит возможности самостоятельно запускать или управлять ядерными ракетами. В официальных документах подчеркивается, что все решения, связанные с эксплуатацией и запуском оружия, останутся исключительно за людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует с помощью ИИ улучшить тактику на фронте

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