'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 12 августа, не изменился и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 52,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 28 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 12 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, несколько укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался неизменным и составляет 45,11 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 52,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

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