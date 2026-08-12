Эти авто ждут с нетерпением: какие гибриды выбирают украинцы

В сегменте новых гибридов лидером по продажам является кроссовер Toyota RAV4.

В июле украинский автопарк пополнился более чем 4,1 тысячей гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "УкрАвтопром".

Доля новых автомобилей в этом количестве составила 43%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 52%.

Toyota бесспорно доминирует в сегменте новых гибридных автомобилей: сразу две модели бренда – RAV4 и Yaris Cross – занимают первые места. При этом кроссовер Toyota RAV4 почти вдвое опережает ближайшего конкурента по продажам.

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Успех японской компании в сегменте гибридов обычно связывают с надежностью силовых установок, высокой топливной экономичностью и доступной ценой многих моделей автомобилей.

ТОП новых гибридов месяца:

Toyota RAV4 – 349 шт. Toyota Yaris Cross – 182 шт. Nissan Qashqai – 72 шт.

На рынке импортированных подержанных гибридов ситуация кардинально отличается. Лидерами стали американские модели – Ford Fusion и Ford Escape. Преимуществами этих моделей считаются экономичность и доступность ремонта (благодаря широкому выбору запчастей). Как и во многих других сегментах рынка, особой популярностью здесь пользуются кроссоверы.

ТОП импортированных гибридов с пробегом:

Ford Fusion US – 137 шт. Ford Escape – 134 шт. Kia Niro – 118 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В июле украинский автопарк пополнился более чем 3,9 тысячами электромобилей (BEV). Среди новых электромобилей в ТОПе преобладают китайские марки – большинство позиций в списке лидеров занимают модели BYD и ZEEKR. В то же время среди подержанных электромобилей, импортированных в Украину, самыми популярными остаются Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Сообщалось также, что в июле украинский автопарк пополнился 22,6 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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