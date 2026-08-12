Курс валют в Украине: сколько стоит доллар 12 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,58 грн, а евро – 51,45 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 августа, остался неизменным и составляет 45,11 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 52,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,90 грн/евро, а курс продажи – 51,72 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, несколько укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что, несмотря на традиционное для августа нагнетание разговоров о возможном обвале гривны, предпосылок для резких курсовых изменений пока нет. Скорее всего, на этой неделе официальный курс доллара будет оставаться в пределах 44,5–45 грн, а евро – 51–51,7 грн.

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