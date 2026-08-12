Новороссийск атаковали сотни дронов: в порту прилеты и пожары (видео)

В городе фиксируются многочисленные очаги пожаров.

Краснодарский край России этой ночью подвергся атаке сотен дронов, жители Новороссийска жаловались, что это была едва ли не самая массивная атака за последнее время. Сообщается о налетах и пожарах во многих районах города, в том числе в порту, на нефтяном терминале и возле стоянки кораблей ВМФ РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодарский край ночью отражал "массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ".

По его словам, под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Он также сообщил, что обломки дронов упали на четыре предприятия.

Видео дня

Telegram-каналы публикуют фото и видео со столбами черного дыма в небе, сервис NASA Firms фиксирует многочисленные пожары в городе после атаки.

Как пишет Exilenova+, в Новороссийске был атакован Новороссийский комбинат хлебопродуктов. На территории предприятия сейчас продолжается пожар.

Это крупный зерноперевалочный комплекс в порту Новороссийска, предназначенный для приема, хранения и погрузки зерна на морские суда для дальнейшего экспорта. Он включает два элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая вместимость хранилищ предприятия составляет 300 тыс. тонн, а глубина у причальной стенки позволяет принимать и обслуживать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.

Удары по России

В ночь на 11 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Воронеже – один из крупнейших объектов компании в регионе, который сгорел дотла.

Также Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. Сообщается, что это один из крупнейших НПЗ Оренбургской области, который играет важную роль в топливно-энергетическом секторе России.

И такие результаты достигаются при том, что, по оценкам экспертов, лишь 5–9 % выпущенных Украиной ракет и дронов преодолевают российскую ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: