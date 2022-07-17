В то же время остается важной потребность в договоренности мировых лидеров об ограничении цены на российскую нефть.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, что поможет снизить мировые цены и уменьшить российские прибыли.

Об этом написал в своем Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Решение Саудовской Аравии увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти на миллион баррелей, до 13 млн в день, поможет несколько снизить мировые цены, а также уменьшить российские прибыли", - отметил он.

Впрочем, как подчеркнул Ермак, сейчас очень важно, чтобы мировые лидеры, несмотря на трудности, все-таки смогли договориться об ограничении цены на российскую нефть.

"Это идея, которую предлагала группа Макфола-Ермака как временную меру перед тотальным эмбарго. Ее продвигают США. Мир должен понять, что жизнь без российских энергоресурсов существует. Так же существует жизнь и без государства-террориста России", - написал глава Офиса президента.

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти

Ранее президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. После встречи наследный принц королевства Мухаммад бин Салман заявил, что Саудовская Аравия готова увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти на миллион баррелей.

По словам принца, Саудовская Аравия увеличит свою производственную мощность до 13 млн баррелей в день к 2027 году по сравнению с 12 млн сейчас, и "после этого Королевство больше не будет иметь возможности увеличивать добычу".

Байден посетил Саудовскую Аравию в рамках своего ближневосточного турне. В рамках визитов он в частности обсуждает вопрос об увеличении добычи нефти.

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