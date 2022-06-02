Стоимость продукции марок Brent и WTI упала на 1,8 и 2% соответственно.

Цены на нефть упали после нескольких недель ралли вверх. На это повлияла информация о готовности Саудовской Аравии увеличить добычу, если в России она снизится.

Как передает портал Reuters, стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,8% — до $114,21 за баррель. Похожее падение продемонстрировала американская марка WTI. Она подешевела на 2% и торгуется в районе $113,01 за баррель.

На протяжении нескольких прошлых недель стоимость нефти росла. Это обусловлено санкциями против России на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

Старший экономист Исследовательского института NLI Цуеси Уэно заявил, что постепенное снятие строгих ограничений в Китае, которые были введены из-за COVID-19, помогло поддержать стоимость. Однако на рынок сильнее всего повлияла информация о потенциальном увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии.

"Инвесторы закрыли длинные позиции, чтобы подождать и посмотреть, увеличит ли Саудовская Аравия добычу быстрее, чтобы отреагировать на призывы Соединенных Штатов, и повлияет ли это увеличение на глобальный баланс спроса и предложения", — заявил Уэно.

Напомним, по данным источников Financial Times, Саудовская Аравия сообщила о готовности увеличить объемы добычи нефти, если в России они значительно сократятся. Ранее государство не хотело задействовать свободные мощности и предпочитало держать их в резерве. Но как заявил один из собеседников FT, потеря контроля над стоимостью нефти не в интересах Саудовской Аравии, и страна осознает существующие риски.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Штаты и ЕС обсуждают возможность покупки российской нефти. Однако она должна продаваться по цене ниже рыночной.

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