Энергетические ресурсы Саудовской Араваии жизненно важны для смягчения последствий войны России против Украины.

Президент США Джо Байден анонсировал визит в Саудовскую Аравию. Свою поездку, в частности, он связал с ситуацией в Украине.

Об этом говорится в статье Байдена "Почему я еду в Саудовскую Аравию", которая была опубликована в The Washington Post.

"На следующей неделе я отправлюсь на Ближний Восток, чтобы начать там новую и более многообещающую главу участия Америки. Эта поездка состоится в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению важных американских интересов", - написал президент США.

По словам Байдена, "безопасный и интегрированный" Ближний Восток нужен США во многих отношениях. Водные пути Саудовской Аравии необходимы для мировой торговли и цепочек поставок.

"Ее энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения последствий войны России в Украине для глобальных поставок. И регион, который объединяется посредством дипломатии и сотрудничества, а не распадается в результате конфликта, с меньшей вероятностью породит насильственный экстремизм, угрожающий нашей родине, или новые войны, которые могут ложиться новым бременем на вооруженные силы США и их семьи", - добавил Байден.

По словам президента США, для него очень важно избежать такого сценария, потому он будет интенсивно заниматься дипломатией и проводить личные встречи. Также Байден отметил, что сейчас Саудовская Аравия является стабильным и безопасным местом, вспомнив о ракетном обстреле в Багдаде, который случился там за месяц до его инаугурации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ЦРУ, по словам Байдена, предупреждало о планах Путина напасть на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: