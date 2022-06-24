Чиновники призвали других партнеров Украины присоединиться к предложению.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко и министр энергетики Герман Галущенко поддержали предложения западных партнеров об установлении ограниченной цены на нефть, которая еще приносит доход России.

Об этом говорится в их совместной статье для международной медиаорганизации Project Syndicate, сообщает Офис президента.

"Европейский Союз, США и другие партнеры Украины должны закончить ужесточение санкций в отношении Российской Федерации установлением ограничения на цену нефти, которая экспортируется морскими путями, и до сих пор приносит доход российской военной машине", - говорится в сообщении.

С учетом того, что Россия все еще экспортирует в ЕС около 1,25 млн баррелей нефти в день морским транспортом, сокращение этих поставок может оказать серьезное влияние на поток доходов Владимира Путина, прочность рубля да и на без того хрупкую российскую финансовую систему.

"Мы поддерживаем недавние предложения министра финансов США Джанет Йеллен и премьер-министра Италии Марио Драги, которые ограничивают цену, которую получает Россия за баррель нефти. ЕС мог бы сделать это, используя свою покупательную способность в течение следующих пяти месяцев и тот факт, что большинство российской нефти – около 70% – перевозится на судах, которые принадлежат, застрахованы и финансируются организациями в ЕС, Соединенных Штатах, Великобритании и других союзных странах. Эти меры активно обсуждаются среди членов ЕС, и мы призываем все другие страны присоединиться к ним", – говорится в статье.

Эксперты отмечают, что предельная стоимость добычи на имеющихся российских нефтяных месторождениях является чрезвычайно малой, поэтому лимит цены необходимо установить на самом низком уровне, чтобы уменьшить доходы агрессора. Ограничение цены предлагают ввести в виде прямого ограничения или как тариф.

При этом поставки российской нефти на международный рынок продолжатся, что будет предотвращать краткосрочное негативное влияние на уровень цен во всем мире.

По мнению авторов, если Россия откажется от поставок нефти по низкой цене и прекратит добычу, это негативно повлияет на ее нефтяные скважины и фактически остановит членство в ОПЕК+. Это повлечет убытки для российской экономики и увеличит давление на рубль.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, вместе с тем отсрочив ограничения на ее импорт по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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