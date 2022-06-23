Норвегия увеличит добычу и поставки газа в ЕС

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Норвегия увеличит добычу и поставки газа в Европейский союз.

Данное решение было принято, чтобы компенсировать сокращение поставок из России. Об этом говорится в совместном заявлении исполнительного вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса и министра энергетики Норвегии Терье Осланда.

"Существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу в 2022 году, что принесет на европейский рынок около 100 ТВт-ч дополнительной энергии", — говорится в заявлении.

Норвегия увеличит добычу и поставки газа в ЕС на 8% до 122 млрд кубометров в этом году. Это соответствует дополнительным 100 ТВт-ч энергии.

ЕС импортирует примерно пятую часть своего газа из Норвегии по сравнению с 40%, которые Евросоюз получал из России до военного вторжения в Украину.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, вместе с тем отсрочив ограничения на ее импорт по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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