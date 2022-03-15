Новый закон предусматривает введение дифференцированной рентной платы на добычу природного газа в зависимости от его стоимости.

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа на время военного и чрезвычайного положения, за него проголосовали 270 народных избранников.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Новый закон (№7038-д), как и предыдущие (№7038 и №7038-1), предусматривает введение дифференцированной рентной платы на добычу природного газа в зависимости от его стоимости.

Согласно закону, во время военного и чрезвычайного положения, рента для газа из старых скважин будет выглядеть следующим образом:

Для старых скважин до 5000 метров:

- если цена газа до $150/тыс. куб. м - 14,5%;

- если цена газа от $150 до $400/тыс. куб. м – 29%;

- если цена газа более $400/тыс. куб. м – 29% (от части стоимости газа в размере $400) и 65% (от части стоимости газа более $400).

Для старых скважин более 5000 метров:

- если цена газа до $150/тыс. куб. м - 7%;

- если цена газа от $150 до $400/тыс. куб. м – 14%;

- если цена газа более $400/тыс. куб. м – 14% (от части стоимости газа в размере $400) и 31% (от части стоимости газа более $400).

Также, увеличенная рента для новых скважин (это те, которые были запущены после 2018 года) выглядит следующим образом:

Для новых скважин до 5000 метров:

- при стоимости газа до $150/тыс. куб. м - 6%;

- от $150 до $400/тыс. куб. м – 12%;

- более $400/тыс. куб. м – 12% (от части стоимости газа в размере $400) и 36% (от части стоимости газа более $400).

Для новых скважин более 5000 метров:

- при стоимости газа до $150/тыс. куб. м - 3%;

- от $150 до $400/тыс. куб. м - 6%;

- более $400/тыс. куб. м – 6% (от части стоимости газа в размере $400) и 18% (от части стоимости газа более $400).

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