В то же время страны блока все еще не могут полностью отказаться от российских энергоносителей.

Европейский союз планирует ввести более жесткие санкции в отношении российских компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". В то же время блок не отказывается от закупки российской нефти на газу.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что эти компании уже находятся под санкциями, которые касаются кредитов и долгового финансирования. Предполагается, что они столкнутся с запретом на инвестиции, что заморозят их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведки всех ископаемых видов топлива.

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