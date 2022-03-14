ЕС готовит более жесткие санкции против нефтяной компаний РФ / УНИАН
Европейский союз планирует ввести более жесткие санкции в отношении российских компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". В то же время блок не отказывается от закупки российской нефти на газу.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что эти компании уже находятся под санкциями, которые касаются кредитов и долгового финансирования. Предполагается, что они столкнутся с запретом на инвестиции, что заморозят их финансирование из источников в ЕС в новых проектах по добыче и разведки всех ископаемых видов топлива.