Отмечается, что в энергетическом секторе потери Украины из-за войны оцениваются в $2 млрд.

Из-за прицельных обстрелов российскими оккупантами в Украине пострадали не менее 4 теплоэлектроцентрали.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Экономической правде".

Он назвал наиболее пострадавшими энергетическими объектами от войны Луганскую ТЭЦ, Охтырскую ТЭЦ, Трипольскую ТЭС и Черниговскую ТЭЦ.

"Луганскую ТЭЦ мы потеряли, фактически полностью разбита Ахтырская ТЭЦ, там было прямое попадание двух снарядов", - подчеркнул Галущенко.

Министр добавил, что оккупанты также пытались обстреливать Трипольскую ТЭС "Центрэнерго", кроме того, неоднократно снаряды попадали в Черниговскую ТЭЦ.

Вместе с тем Министерство энергетики Украины оценивает потери в энергетическом секторе из-за развязанной Россией полномасштабной войны в $2 млрд.

"Сегодня убытки оцениваются уже на уровне около двух миллиардов долларов. Здесь учитывается не только стоимость самого актива, но и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии и заработать на ее продаже", - заявил Галущенко.

Потребление электроэнергии из-за войны упало примерно на 30%.

"Это произошло из-за нескольких факторов. Во-первых, разбиты сети и сегодня около миллиона потребителей остаются без электроэнергии. Во-вторых, многие переехали. Также промышленность уменьшила потребление. К тому же это объективный процесс, потому что даже в мирное время в конце марта — начале апреля потребление падает", — сказал министр.

Он добавил, что уровень расчетов населения за электроэнергию упал примерно на 30%, а генераций — на 40%, то есть расчеты снизились примерно на 60%.

Добыча газа упала примерно на 15%, в том числе Укргаздобыча заморозила определенные объекты в Харьковской области.

Добыча угля в Украине снизилась примерно на 30%.

"Минэнерго подчинены 33 шахты, из которых две шахты в состоянии затопления — Золотое и Тошковская. Они уже не подлежат восстановлению. Также есть угроза затопления шахт ЮД-1. Добыча угля снизилась где-то на 30%. При этом есть вопросы по добыче угля в части его отгрузки. Идут обстрелы железнодорожных путей, и не всегда есть возможность вывоза. Раньше вывоз мог производиться круглосуточно, сейчас только днем. По частным шахтам по поводу потерь информации нет", — сообщил Галущенко.

Украина также потеряла контроль над хранилищем отработанного ядерного топлива.

"Да, мы потеряли ЦХОЯТ — как раз в конце апреля — мае должны были туда выгружаться. Но мы рассматриваем опцию построить новое хранилище, которое будет аналогом тому, которое есть на Запорожской АЭС. Мы можем построить его довольно быстро. Других деталей не скажу. Ограничимся тем, что оно будет построено на одной из наших атомных станций", — заявил министр.

Как сообщали в "Энергоатоме", по состоянию на 25 марта все четыре действующих атомных электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию. В компании отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже почти месяц контролируются военными формированиями рашистів. Однако все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, у изменений есть возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС.

Ситуация на ЧАЭС: