"Укрэнерго" отмечает, что Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергопитания.

Линия, питающая ЧАЭС и город Славутич, снова повреждена оккупантами после того, как ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала ее.

Об этом пресс-служба "Укрэнерго" сообщает на своей странице в Facebook.

"Линия, которая питает ЧАЭС и город Славутич, снова повреждена оккупантами после того, как ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала ее", - говорится в сообщении.

Вчера ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутича. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию, отмечает пресс-служба.

Ремонтная бригада НЭК "Укрэнерго" вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение.

"Укрэнерго" отмечает, что Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергопитания. Также от линии, питающей атомную станцию, зависит электроснабжение жителей города Славутича.

Беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад "Укрэнерго" к этой линии для проведения осмотров и ремонтов является крайне важным не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом. Ведь это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами.

Как сообщал УНИАН, из-за обстрелов в Украине утром 14 марта без света осталась более тысячи населенных пунктов.

По состоянию на 09:30 в "Энергоатоме" информировали, что действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Вас также могут заинтересовать новости: