Электроснабжение было восстановлено после повреждений оккупантами.

На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение.

Об этом в своем Twitter сообщает МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов. 11 марта Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

13 марта на Чернобыльской АЭС было восстановлено электроснабжение. Системы охлаждения отработанных ядерных сборок вновь смогли работать в штатном режиме, не от резервного питания. Но на следующий день линия электроснабжения была еще раз повреждена русскими оккупантами.

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