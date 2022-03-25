По состоянию на 10:00 25 марта все четыре действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"По состоянию на 10:00 25 марта 2022 года все четыре действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.
"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 21-е сутки контролируются военными формированиями рашистов. Однако все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, у смен есть возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они заставили персонал все технические решения согласовывать с их командиром. Всех работников станции по прибытию тщательно проверяют вооруженные захватчики. Пока персонал не имеет возможности спокойно работать и полноценно отдыхать (а это невозможно в условиях оккупации), ядерная и радиационная безопасность – под угрозой", - добавили в "Энергоатоме".
Сообщается, что в Энергодаре значительно увеличилось военных, в том числе и "полицейских" и омоновцев, задача которых – подавлять мирные собрания. Почти со всех админзданий оккупанты поснимали флаги Украины. Кроме того, они усиливают информационно-психологическое давление на людей, проводят массированную агитационную работу, пытаясь склонить население Энергодара на свою сторону. Горожане же в ответ продолжают посылать захватчиков вслед за российским военным кораблем.
Из-за фактической блокады города по-прежнему наблюдаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости. Уже шестые сутки оккупанты удерживают похищенного первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка, который координировал доставку гуманитарных грузов в город и не согласился на сотрудничество с врагом, добавили в "Энергоатоме".
На самих АЭС ввиду повышенных рисков введен круглосуточный жесткий контроль - и за оборудованием, и по показателям, и за персоналом. Усилены дисциплинарные меры, для усиления безопасности приняты определенные кадровые решения, еще больше отчетности и координации с руководством и коллегами из других станций.
Ситуация на ЧАЭС:
- 24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.
- 9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.
- В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов. 11 марта Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.
- 13 марта на Чернобыльской АЭС было восстановлено электроснабжение. Системы охлаждения отработанных ядерных сборок вновь смогли работать в штатном режиме, не от резервного питания. Но на следующий день линия электроснабжения была еще раз повреждена русскими оккупантами. Но вскоре и эти повреждения удалось исправить и восстановить электроснабжение.
- 20 марта 2022 года на ЧАЭС была проведена частичная ротация персонала.
- 24 марта на ЧАЭС прибыла группа пропагандистов РФ для создания фейковых материалов о деятельности станции в условиях оккупации.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.