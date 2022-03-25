Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на площадках АЭС и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах нормы.

По состоянию на 10:00 25 марта все четыре действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 10:00 25 марта 2022 года все четыре действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 21-е сутки контролируются военными формированиями рашистов. Однако все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, у смен есть возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они заставили персонал все технические решения согласовывать с их командиром. Всех работников станции по прибытию тщательно проверяют вооруженные захватчики. Пока персонал не имеет возможности спокойно работать и полноценно отдыхать (а это невозможно в условиях оккупации), ядерная и радиационная безопасность – под угрозой", - добавили в "Энергоатоме".

Сообщается, что в Энергодаре значительно увеличилось военных, в том числе и "полицейских" и омоновцев, задача которых – подавлять мирные собрания. Почти со всех админзданий оккупанты поснимали флаги Украины. Кроме того, они усиливают информационно-психологическое давление на людей, проводят массированную агитационную работу, пытаясь склонить население Энергодара на свою сторону. Горожане же в ответ продолжают посылать захватчиков вслед за российским военным кораблем.

Из-за фактической блокады города по-прежнему наблюдаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости. Уже шестые сутки оккупанты удерживают похищенного первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка, который координировал доставку гуманитарных грузов в город и не согласился на сотрудничество с врагом, добавили в "Энергоатоме".

На самих АЭС ввиду повышенных рисков введен круглосуточный жесткий контроль - и за оборудованием, и по показателям, и за персоналом. Усилены дисциплинарные меры, для усиления безопасности приняты определенные кадровые решения, еще больше отчетности и координации с руководством и коллегами из других станций.

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