В некоторых сетях бензин добавил две гривни за литр.

В Украине снова подорожали все виды топлива: автогаз, бензин и дизель. В период с 20 по 21 сентября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 16 копеек – до 54,65 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин А-95+ подорожал на 25 копеек — до 57,49 грн/л, а дизельное топливо — на 0,17 грн/л, до 54,49 грн за литр. В частности в сети заправок "Укрнафты" бензины марки А-95, А-95-Премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ – до 53,90 грн/л, "Пятерка" с улучшенными показателями качества – до 55,90 грн за литр.

Все виды топлива добавили 2 грн/л в сети "Нефтек". "БРСМ-Нафта", U.GO, "Кворум" и другие подняли цены на 20-50 копеек.

Видео дня

В то же время, выросла стоимость сжиженного газа. Средняя розничная цена LPG в Украине увеличилась с 13 по 21 сентября на 41 коп., до 25,47 грн за литр.

В крупных сетях стоимость автогаза в среднем поднялась на 0,5 грн/л, в сетях нижнего ценового диапазона – на 37 копеек.

Прогноз роста цены

Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что в скором времени мировая цена за баррель нефти может перевалить за 100 долларов, результатом чего станет еще больше подорожание горючего на наших АЗС. По его мнению, дизель и бензин А-95 будут стоить по 63 грн за литр.

"Увидеть 80 грн за литр - это все же худший и маловероятный сценарий развития ситуации, но и, в то же время, сейчас нет стопроцентных доводов отрицать вероятность его развития", - считает он.

Вас также могут заинтересовать новости: