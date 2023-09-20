По подсчетам эксперта, каждое подорожание мировых цен на 1 доллар будет выливаться в плюс одну гривну на украинских заправках.

Скоро мировая цена за баррель нефти может перевалить за 100 долларов, результатом чего станет еще больше подорожание горючего на наших АЗС: дизель и бензин А-95 будут стоить по 63 гривны за литр, считает основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Сегодня глава Chevron, Майк Вирт, однозначно заверил, что по его мнению стоимость нефти уже в ближайшее время превысит 100 долларов. Уже вскоре наши маркетмейкеры - зеленые сети АЗС - будут торговать обычным дизелем и "пятеркой" по 63 гривны, а лоу-косты разных цветов по 60", - написал он на своей странице в Facebook.

Впрочем, это еще не конец. По мнению эксперта, после того, как нефть достигнет "сотни", начнется ажиотаж, в результате которого биржевые трейдеры могут "загнать" мировые цены на "черное золото" до уровня $110 и даже $120 за баррель, в результате чего показатели на украинских стелах АЗС могут вырасти вплоть до 80 гривень/литр.

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"Увидеть 80 грн за литр - это все же худший и маловероятный сценарий развития ситуации, но и, в то же время, сейчас нет стопроцентных доводов отрицать вероятность его развития", - продолжает Леушкин.

По подсчетам эксперта, каждое подорожание мировых цен на 1 доллар будет выливаться в плюс одну гривну на украинских заправках.

"Вы себе такой калькулятор в голове держите, что плюс 1 бакс за бочку нефти - это очень грубо плюс 1 гривна на литре бензина у нас в стране. Здесь нетрудно понять, что 20 долларов - это 20 гривень. Перспектива так себе, на зиму - особенно", - подытожил Леушкин.

Впрочем, основатель АЗС "Прайм" выразил надежду, что США найдут способ снизить цены на топливо, как это было анонсировано президентом Джо Байденом.

Ситуация с горючим в стране

После увеличения ставки налога на добавленную стоимость на топливо с 7% до 20% в июле, в Украине заметно выросли цены на топливо. В дополнение к этому, повышение мировых цен на нефть также повлияло на повышение цен на заправках.

По состоянию на сегодня нефть марки Brent стоит 94,65 доллара за баррель. С июля ее стоимость выросла почти на 20 долларов.

С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла почти на 10 гривень - до 54,44 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

Из-за роста мировых цен на нефть средняя стоимость горючего до конца сентября может достичь 55-56 гривень за литр.

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