Поставщикам природного газа хотят запретить любым образом принуждать бытового потребителя к оплате задолженности.

Кабинет министров предложил Верховной Раде ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

Об этом свидетельствует законопроект №7429, зарегистрированный в парламенте.

Срок действия предложенных в документе мер будет рассчитываться на период военного положения и шесть месяцев после него.

Согласно пояснительной записке, запрещается повышать тарифы на услуги распределения природного газа, тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды для всех категорий потребителей.

Кроме того, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Поставщикам природного газа запрещается осуществлять любые действия по принуждению бытового потребителя до оплаты задолженности. В том числе включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, совершать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием этой задолженности и тому подобное.

При этом, для предприятий, предоставляющих такие услуги, законом предусмотрен комплекс гарантий и компенсаторных механизмов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня до 31 июля 2022 года реализовать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м.

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