Вместимость польских хранилищ составляет 3,81 миллиарда кубометров газа.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину, Польша заполнила свои газовые хранилища на 98 процентов.

Об этом сообщила Польская нефтегазовая компания (PGNiG).

Вместимость польских хранилищ составляет 3,81 миллиарда кубометров газа. У PGNiG есть 7 газохранилищ.

"Ранее мы информировали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этой инвестиции возможности хранения газа в Польше вырастут на 800 миллионов кубометров", — отметили в компании.

Война в Украине и ситуация с газом:

В июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

В середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

Также сообщалось, что "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу по газопроводу "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.

По состоянию на 13 июня цена газа в Европе выросла почти до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

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