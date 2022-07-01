Таким образом Россия существенно сократит объемы поставок газа в Европу.

Российский "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу по газопроводу "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.

Об этом сообщается на сайте дочерней компании российского "Газпрома" – Nord Stream AG, являющейся оператором газопровода.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - сказано в сообщении.

Отмечается, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Как сообщал УНИАН, в июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

Транзит через украинскую ГТС в Европу сейчас на 60% меньше забронированного уровня.

Кроме того, в середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Также в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

"Газпром" пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа в Европе до наступления отопительного сезона.

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