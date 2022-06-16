В Германии назвали сокращение "Газпромом" поставок в страны предупредительным сигналом, который направлен на то, чтобы посеять неопределенность и повысить цены.

Поставки российского газа в Европу в четверг, 16 июня, еще больше сократились, что вызвало беспокойство относительно пополнения хранилищ на зиму.

Как пишет Reuters, "Газпром" объявил о втором сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1" в Германию, уменьшив их до 40% мощности.

Министр экономики Германии заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы посеять неопределенность и повысить цены на энергоносители.

Оптовые цены на газ в Нидерландах подскочили на 25% в четверг утром.

В российском "Газпроме" заявили, что сокращение поставок якобы связано с задержкой оборудования Siemens Energy, которое проходит техническое обслуживание в Канаде. Энергетический регулятор Германии отклонил это объяснение.

Глава энергетического регулятора Германии Клаус Мюллер назвал сокращение "Газпромом" поставок в страну предупредительным сигналом, который может повлечь проблемы для крупнейшей экономики Европы этой зимой.

"Это существенно ухудшит нашу ситуацию. Возможно, мы могли бы пережить лето, поскольку отопительный сезон закончился. Но нам необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму", – сказал Мюллер.

Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper заявила, что поставки из России уменьшились на четверть от согласованных объемов, но добавили, что смогли закупить недостающие объемы из других источников. Объемы поставок газа в Италию также сократились. Чешская энергетическая компания CEZ также сообщила о сокращении поставок российского газа. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что "Газпром" проинформировал ее о сокращении поставок газа.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план замещения газа из России.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 миллиардов кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 миллиардов кубометров - имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 миллиардов кубометров будет произведено за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей.

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