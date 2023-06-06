С сентября 2022 года станция не обслуживала потребности украинской энергосети.

Из-за подрыва Каховской ГЭС украинская гидроэнергетика понесла ощутимые потери мощностей – 355 мегаватт генерации из общих 7530 или около пяти процентов, сообщает Центр экономической стратегии в своем Telegram.

"Подрыв Каховской ГЭС – это потеря 335 МВт мощностей возобновляемой энергетики. Это 5% от украинских мощностей гидроэнергетики (7530 МВт), следовательно потери ощутимые, но умеренные", – говорится в сообщении Центра.

Однако, как отмечается, для украинской энергосистемы на данный момент потеря Каховской ГЭС не будет иметь влияния - с сентября 2022 года после вывоза украинского персонала за пределы станции ее мощности не обслуживали потребности украинской энергосети.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС для энергетики

6 июня стало известно, что Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Дамба получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Под угрозой подтопления – около 80 населенных пунктов.

В "Укрэнерго" сообщили, что подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы.

В то же время из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказался ряд энергообъектов Херсонской области, в частности, Херсонская ТЭЦ.

Кроме этого, из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС. Реакторы крупнейшей в Европе АЭС охлаждаются водой из этого водоема.

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