В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками и вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы. "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, проводится оценка рисков", - говорится в сообщении.

В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, вырабатывающих электроэнергию.

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"Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток", - отмечают в энергокомпании.

Подрыв Каховской ГЭС - что важно знать

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыве дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому прорыву воды из Каховского водохранилища.

Из-за этого есть угроза затопления около 80 населенных пунктов. Опасность грозит населенным пунктам, расположенным на юге Украины.

В Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.