Боррель заявил, что если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся на российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива.

Как сообщает Financial Times, по словам Борреля, Брюсселю известно, что нефтепереработчики Индии покупают большие объемы российской сырой нефти перед тем, как перерабатывать ее в топливо для продажи в Европу.

Боррель сказал, что "мы должны действовать", чтобы остановить поток нефти из России в Индию, которая стала одним из крупнейших покупателей российской нефти с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину.

Видео дня

"Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся на российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры… Если они продают, то это потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", - добавил Боррель.

Как говорится в материале, ЕС не предпринял никаких шагов, чтобы пресечь Индию, перепродающую российскую нефть в Европу, однако Боррель заявил, что поднимет этот вопрос перед министром иностранных дел Индии, с которым он должен встретиться во вторник, 16 мая.

Боррель признал, что потолок цен на нефть РФ, установленный G7, помог сократить доходы России от продажи нефти. По его словам, вполне понятно, что Индия хотела воспользоваться преимуществами покупки более дешевой нефти.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. И если благодаря нашим ограничениям на цену нефти Индия может покупать эту нефть гораздо дешевле, то чем меньше денег получит Россия, тем лучше... Но если они используют это для того, чтобы стать центром, где российская нефть перерабатывается, а побочные продукты продаются нам, мы должны действовать", - добавил он.

Боррель отметил, что любой механизм для остановки потока российской нефти должен быть введен национальными правительствами, предположив, что ЕС может нацелиться на покупателей нефтепродуктов из Индии, производимых из российской нефти.

Российская нефть и позиция Индии

В декабре 2022 года Европейский союз прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов. Индия и Китай не согласились на "потолок цен".

Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

В марте 2023 года "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию". Сообщалось о том, что пользуясь ситуацией, Индия будет покупать дешевую российскую нефть и финансировать войну. Россияне договорились с индийцами не только увеличить объемы поставок, но и расширить номенклатуру поставляемых сортов нефти.

По состоянию на 29 апреля 2023 года Индия столкнулась с трудностями из-за покупки российской нефти по цене выше установленного потолка. Сообщалось, что в связи с антироссийскими санкциями энергетические компании Индии не могут получить дивиденды от своих активов в России на сумму более $400 млн.

11 мая 2023 года сообщалось о том, что за год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти. До войны в Украине на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: