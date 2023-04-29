Индия столкнулась с трудностями из-за покупки российской нефти по цене выше установленного потолка.

В связи с антироссийскими санкциями энергетические компании Индии не могут получить дивиденды от своих активов в России на сумму более $400 млн.

Как сообщает Bloomberg, доли в российских нефтегазовых месторождениях есть у ряда индийских компаний, включая ONGC Videsh Limited. Однако получение дивидендов от этих активов затруднено из-за санкционных ограничений в отношении банков в России, а также нежелания агрессора проводить оплату в долларах.

Индия столкнулась с трудностями из-за покупки российской нефти по цене выше установленного потолка, так как официально не присоединялась к ограничениям, которые устанавливают предельную цену на нефть из РФ.

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Европейский союз прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов. Индия и Китай не согласились на "потолок цен".

Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

В Нью-Дели обещали не нарушать санкции, хотя Индия к ним не присоединилась. Правительственные органы Индии попросили банки и трейдеров соблюдать правила санкционных ограничений. Официально индийские чиновники не поддерживали западные санкции. По данным источников, Индия провела детальную дискуссию с США и другими странами G7 на полях саммита G20, и они якобы остались довольны ее словами.

29 марта 2023 года стало известно, что российская нефтяная компания "Роснефть" заключила соглашение с Indian Oil Company о "существенном увеличении поставок нефти в Индию".

13 апреля 2023 года Индия заявила, что соблюдает западные санкции в отношении российской нефти. Банки предупредили, что не будут проводить платежи за нефть, которую купили по цене выше 60 долларов за баррель.

19 апреля 2023 года пояилась информация о том, что Индия и Китай покупают российскую нефть дороже "ценового потолка". Reuters собщал о том, что Россия получает большие доходы от нефти, несмотря на попытки Запада ограничить финансирование агрессора в войне против Украины.

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