На период, пока будут обновлять готовность энергосистемы принимать существующую мощность атомной генерации, "Энергоатом" решил вывести один энергоблок в ремонт.

Один из атомных энергоблоков будет выведен на ремонт.

"На период, пока будут обновлять готовность энергосистемы принимать существующую мощность атомной генерации, "Энергоатом" решил вывести один энергоблок в ремонт, чтобы устранить замечания", - сообщает НАЭК "Энергоатом".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря "Энергоатом" сообщил, что в энергосистеме Украины работают все 9 атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной территории.

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Война в Украине: ситуация с энергетикой

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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